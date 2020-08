„Einbau einer Küche erschien dringlicher“

„Keiner hat eine Ahnung gehabt, was passiert. Auch wir haben unsere Schließung über die Pressekonferenz des Bundeskanzlers erfahren“, sagt Hannes Haffner, zweiter Geschäftsführer. Erfahrungswerte, wie mit der Situation umzugehen sei, habe es auch innerhalb der Unternehmerfamilie keine gegeben. „Wir wollten den Mitarbeitern Sicherheit geben, also haben wir sie heimgeschickt“, sagt Haffner. Alle Angestellten wurden für zwei Monate in Kurzarbeit geschickt, die Buchhaltung habe im Home-Office gearbeitet.