„Innsbruck ist leider keine reiche Stadt“: Corona-Krise verschärft Situation

Innsbruck – Rund 1,3 Milliarden Euro Schulden haben Tirols Kommunen, durch die Corona-Krise verschärft sich die Situation, denn von Jänner bis August sind u. a. die Einnahmen aus den Bundessteuern (Abgabenertragsanteile) um 46,66 Millionen Eur­o eingebrochen. Das spürt auch die Landeshauptstadt Innsbruck massiv. Zwar will das Land mit 30 Millionen Euro die Einnahmenausfälle abfedern und mit 40 Mio. Euro notwendige Investitionen ankurbeln – der Bund steuert noch 82 Millionen Euro bei –, doch das wird in Summe nicht reichen. „Um zu investieren, benötigen die Kommunen Anschubkapital“, sagt Innsbrucks Finanzdirektor Johannes Müller. Schließlich müssten bei rückläufigen Einnahmen zuerst einmal die Ausgaben finanziert und das Budget generell unter Dach und Fach gebracht werden.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) verweist auf Deutschland. Dort wird den Gemeinden die Gewerbesteuer, das Pendant zur Kommunalsteuer in Österreich, zu 100 Prozent ersetzt. „Gerade für Städte wie Innsbruck, die viele zusätzliche zentralörtliche Aufgaben im gesellschaftlichen, im Schul-, Kultur- oder Sportbereich übernehmen und darüber hinaus mehr soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen, braucht es deshalb zusätzliches Geld.“ Corona habe die Situation verschärft, doch schon davor habe sich ein deutliches Ungleichgewicht zuungunsten der Landeshauptstadt verfestigt, betont Willi.

Mit einem Vorurteil wollen Willi und sein Finanzdirektor jedenfalls aufräumen: „Innsbruck ist keine reiche Stadt.“ Mit Pro-Kopf-Erlösen von 3363 Euro liege Innsbruck schließlich unter dem Tirol-Schnitt, „zugleich müssen wir bei den Transferzahlungen tiefer in die Tasche greifen als die anderen Gemeinden“, sagt Willi. Im Durchschnitt würden die Tiroler Kommunen und Städte u. a. an Sozial­beiträgen, Landesumlage sowie an den Gesundheitsfonds 598 Euro je Einwohner zahlen. „Die Stadt leistet pro Kopf 135 Euro.“