Racing Point wegen Nutzung illegaler Komponenten bestraft

Kurz vor dem Formel-1-Grand-Prix in Silverstone hat der Automobilverband FIA das Urteil im Protest von Renault gegen Racing Point veröffentlicht. Der Rennstall muss 400.000 Euro zahlen. Außerdem werden in der Konstrukteurswertung je 7,5 Punkte, also 15 Punkte abgezogen. Renault hatte beanstandet, dass Racing Point verbotenerweise Kopien von Mercedes-Teilen aus dem Vorjahr verwendet hatte.