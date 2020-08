Niederlagen für Tiroler Tennis-Teams in der Bundesliga

Nichts zu holen gab es gestern für die Tennis-Herren des TC Telfs in der Bundesliga: Zuhause unterlag das Team rund um den Kramsacher Sandro Kopp (Bild) und Mick Veldheer dem WAC mit 1:8. Kopp musste sich dabei Maximilian Neuchrist 6:7, 6:3, 7:10 geschlagen geben. Veldheer verlor gegen Jurij Rodinov 6:7, 2:6. Die Damen des TC Wörgl unterlagen in ihrem letzten Gruppenspiel mit 1:6 gegen Klagenfurt, in der anderen Gruppe kassierte der IEV in Wiener Neustadt ein 0:7. Foto: Kristen