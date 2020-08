Frau stirbt nach Schuss von israelischem Soldaten

Eine 23-Jährige, die während eines Einsatzes des israelischen Militärs in der Stadt Jenin von einer Kugel eines Soldaten getroffen wurde, ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums gestorben. Dem palästinensischen Rettungsdienst Roter Halbmond wurde die Frau in der Nacht auf Freitag in ihrem Haus während Zusammenstößen in ihrem Wohngebiet von einem Schuss getroffen.