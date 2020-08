Bergung von weiteren Opfern nach Explosionen in Beirut

Die Suche nach Überlebenden ging weiter, kam aber nur langsam voran. Kräne und Bulldozer versuchten, große Trümmerteile zu räumen. Das libanesische Rote Kreuz schätzt, dass noch rund 100 Menschen vermisst werden. Dabei soll es sich vor allem um Hafenarbeiter handeln. Internationale Teams waren an der Suche beteiligt. Das Bundesheer hat Hilfe angeboten, bisher wurde diese aber nicht in Anspruch genommen, hieß es am Freitag aus dem Verteidigungsministerium. Der ORF und „Nachbar in Not“ haben indes eine gemeinsame Hilfsaktion gestartet.