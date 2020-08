Weichen für Post in Vomp sind gestellt

Vomp – Positiv. Dieses Wort ist in den letzten Tagen in Vomp sehr oft gefallen. Doch einige finden es eigentlich sehr negativ. Wie BM Karl-Josef Schubert bestätigt, ist das SUP-Verfahren für das geplante Logistikzentrum der Post am Derfeser-Areal in Vomp fertig, und „ich habe die Zusage, dass es positiv ist“.