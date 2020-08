Commerzialbank Mattersburg: Getrickst mit Hypo Tirol Bank

Innsbruck, Mattersburg, Wien – Auch die Hypo Tirol Bank soll – ohne ihr Wissen – für Bilanzfälschungen rund um die Commerzialbank Mattersburg benutzt worden sein. Das berichtet das Nachrichtenmagazin profil in seiner heute erscheinenden Ausgabe. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) stellte – wie berichtet – den Geschäftsbetrieb der Bank am 14. Juli vor Mitternacht ein. Am Morgen des 15. Juli habe die FMA den Staatsanwälten eine fünfseitige Sachverhaltsdarstellung geschickt, die sich mit den bei einer Vor-Ort-Prüfung der Nationalbank bei der Commerzialbank zutage getretenen Auffälligkeiten beschäftigte.