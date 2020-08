Mercedes dominierte Silverstone-Training

Mercedes hat am Freitag die freien Trainings für das zweite aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen in Silverstone dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Nachmittag 0,176 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der ersten Einheit Schnellster war, Tagesbestzeit. Daniel Ricciardo im Renault und Max Verstappen im Red Bull lagen bereits mehr als 0,8 Sekunden zurück.