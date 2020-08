China will laut US-Spionageabwehr Wahlniederlage Trumps

China hofft nach Einschätzung der US-Spionageabwehr NCSC auf eine Niederlage von Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November. „Unserer Einschätzung zufolge will China, dass Präsident Trump, den Peking als unberechenbar ansieht, nicht wiedergewählt wird“, erklärte NCSC-Chef William Evanina am Freitag in einer öffentlichen Stellungnahme.