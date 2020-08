50-Jährige stürzte in Hohen Tauern tödlich ab

In den Hohen Tauern in Salzburg ist es am Freitagnachmittag zu einem tödlichen Alpinunfall gekommen. Eine 50-jährige Frau kam in Uttendorf am Nordwest-Grat des Johannisberg zu Fall und stürzte eine über 200 Höhenmeter lange, steile und felsdurchsetzte Wand ab, wie die Polizei am Abend mitteilte.