Kollision von Kleinflugzeugen in Schwaben: Ein Toter

Bei einer Kollision zweier Kleinflugzeuge ist in Schwaben in Deutschland ein Mann ums Leben gekommen. Es handle sich um den 52-jährigen Piloten von einem der beiden Kleinflieger, der nach der Kollision im Luftraum über dem Landkreis Neu-Ulm abgestürzt war, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend. Das andere Flugzeug habe landen können.