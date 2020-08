Sepp Straka muss bei PGA Championship um Cut bangen

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka muss beim PGA Championship im Golf in San Francisco um den weiteren Verbleib im Bewerb und einen Anteil am Preisgeld von 11 Millionen Dollar bangen. Ein Schlagverlust am vorletzten Loch der 2. Runde warf den 27-Jährigen in seinem zweiten Major-Turnier am Freitag auf ein Gesamtscore von 1 über Par zurück, doch das reichte vorerst gerade noch.