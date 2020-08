Kataloniens Parlament verabschiedet Antrag gegen Monarchie

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hat am Freitag einen unverbindlichen Antrag verabschiedet, in dem die Monarchie nach der plötzlichen Abreise des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos inmitten von Korruptionsvorwürfen mit unbekanntem Ziel verurteilt wurde. Der Vorschlag „Katalonien ist eine Republik und will keinen König“ wurde mit 69 Stimmen und 65 Gegenstimmen angenommen.

„Weder Spanier noch Katalanen verdienen einen so lauten und lächerlichen Skandal auf internationaler Ebene“, sagte der katalanische Staatschef Quim Torra dem Regionalparlament in einer Sondersitzung, die er einberufen hatte, um über die Monarchie zu diskutieren.

In einem am Montag vom königlichen Palast veröffentlichten Brief sagte Juan Carlos, er würde das Land verlassen, damit die Regierungszeit seines Sohnes König Felipe nicht durch seine Probleme gestört werde. Gegen Juan Carlos wird zwar nicht offiziell ermittelt, der Druck auf ihn wuchs aber, seit Staatsanwälte in Spanien und der Schweiz Korruptionsvorwürfe gegen ihn im Zusammenhang mit einem millionenschweren Vertrag über den Bau einer Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsstrecke in Saudi-Arabien prüfen.