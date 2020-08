Zahl der illegalen Einreise aus Türkei in EU fast halbiert

Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei in die Europäische Union gekommen ist, hat sich einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres habe es einen Rückgang von 48 Prozent gegeben, berichtete die „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf einen „Situationsbericht“ der Europäischen Kommission.

Demnach trafen bis zum 5. Juli insgesamt 10.257 Migranten aus der Türkei in der EU ein. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 19.812 Ankünfte. Der überwiegende Großteil, 9.682 Personen, kam in Griechenland an, 275 in Italien, elf in Bulgarien und 289 direkt per Boot in Zypern.