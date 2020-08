Schrott erhielt geförderte Wohnung nicht: Pikanter Streit um Vergabe in Oetz

Innsbruck, Oetz – Die Vergabe einer geförderten Wohnung in Oetz beschäftigt mittlerweile auch das Land Tirol. Schließlich hat ein Bewerber eine Aufsichtsbeschwerde an die Gemeindeaufsicht in der Bezirkshauptmannschaft Imst und in der Landesregierung geschickt, weil er die von ihm „geforderte“ Wohnung nicht erhalten hat. Zugleich schaltete er die Landesvolksanwaltschaft und den Volksanwalt ein. Bei dem Oetzer Gemeindebürger handelt es sich um den ehemaligen ÖVP-Nationalrat Dominik Schrott, der nach Affären im Wahlkampf 2017 zurücktreten musste und seit Jänner 2020 im ÖVP-geführten Innenministerium in Wien angedockt hat. Der Ötztaler Blogger Markus Wilhelm hatte die Geschichte von Schrotts Nichtberücksichtigung Anfang Juli publik gemacht.