24-Jähriger in Beirut: „Ich säubere die Straßen und verteile Essen“

Tote, Verletzte, Bilder der Verwüstung. Beiru­t braucht dringend die Unterstützung des Auslands. Ist die Hilfe so gut angelaufen, wie es heißt?

Tarek Nassif : Viele Staaten haben sich beeilt, Hilfe für die betroffenen Menschen zu schicken. Alle paar Stunden landen Flugzeuge mit Hilfsgütern und Freiwilligen. Es gibt Hoffnung inmitten dieser hoffnungslosen Zeit, dass die internationale Staatengemeinschaft uns so zur Seite steht. Jede Hilfe wird dringend benötigt.

Nassif : Diese zerstörerische Explosion ereignete sich in einer sonst schon sehr schwierigen Zeit, denn im Libanon verzeichnen wir gerade steigende Corona-Fallzahle­n. Krankenhäuser sind also schon deshalb belegt und man muss ununterbrochen Patienten wegen Überfüllung verlegen.

Tarek Nassif : Der 24-jährige Libanese, der mit dem Tiroler Michael Schmidt befreundet ist, studiert in Toronto (Kanada) Wirtschaft und Politikwissenschaften.

Videos und Bilder zeigen, dass jeder, der kann, in Beirut mit anpackt.

Nassif : Ja, die meisten Einwohner von Beirut säubern die Straßen, was eigentlich die Aufgabe der Regierung sein sollte. Überall liegen Unmengen von geborstenem Glas und Schutt. Man sammelt für Familien Essen und Hygieneprodukte und öffnet für alle die Türen, die kein Zuhause mehr haben. Ich selber leiste auch Freiwilligenarbeit, säubere die Straßen und verteile Essen.

Wie weit reichen die Verwüstungen? Sie habe­n die Explosion ja live in der Wohnung Ihrer Eltern miterlebt.

Nassif: Alle Gebäude in einem Radius von mehreren Kilometern haben schwere Schäden. Wohnungen, Restaurants, Geschäftsräume, viele sind total zerstört. Es ist ein Bild wie in einem dieser apokalyptischen Filme. Ich bin extrem dankbar, dass meine Familie und unsere Wohnung verschont blieben. Eine Cousine, ihr Mann und ihr Kind, deren Appartement nah am Hafen liegt, sind schwer verletzt. Gott sei Dank sind sie auf dem Weg der Besserung.