„Die Richterin" von Lydia Mischkulnig: In zweiter Instanz

Mischkulnigs neuer, dieser Tage erschienener Roman heißt „Die Richterin“. Und die wiederum heißt Gabrielle, ist alt genug, um nicht mehr zwanghaft jung sein zu müssen – und sie fürchtet zu erblinden. Obwohl sie auch sehenden Auges ins Taumeln gerät. Gabrielle arbeitet am Verwaltungsgerichtshof, verhandelt Fälle in zweiter Instanz, sprich: Vielfach revidiert sie Urteile anderer. Vornehmlich in Asylfragen. Daher kreist der Roman naturgemäß auch um die Frage nach dem Umgang mit Geflüchteten. Gabrielle sucht größtmögliche Klarheit, weshalb sie in einer Passage die Sicherheit des offiziell „sichere­n Herkunftslandes“ vor Ort überprüft. Trotzdem: Ein Beitrag zur Asyldebatte ist „Die Richterin“ nicht. Vielmehr geht es ganz allgemein um den Versuch, Ordnung zu schaffen. Gabrielle ist kühle Pragmatikerin, ein Profi. Jedenfalls im Berufsleben funktioniert sie so. Was sie eine Zeit lang auch vor ihrer inneren Unordnung schützt. Bis ihr Leben, gewissermaßen an der Schnittstelle vom Privaten und Professionellen, aus dem Lot gerät: Alte und neu geschlagene Wunden wirken sich auf ihr Handeln aus, Gewissheiten werden brüchig, Wahrscheinlichkeiten wanken. Die Kernfragen dieses starken Romans treten deutlich ans Licht: Was ist Gerechtigkeit? Wie lässt sich Recht rechtfertigen? Nicht nur hinter Klagenden und Beklagten stehen Geschichte und Schicksale. Auch die, die Urteile sprechen, sind Summe und bisweilen Spielball gemachter Erfahrungen.