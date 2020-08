Motorradlenker starb in Oberösterreich bei Überholmanöver

Nach einem Überholmanöver ist am Samstag ein 59-jähriger Motorradlenker aus Deutschland auf der Lamprechtshausener Bundesstraße in Neukirchen an der Enknach im Bezirk Braunau ums Leben gekommen. Der Lenker war hinter zwei Autos in Richtung Handenberg gefahren, als beide Pkw langsamer wurden und blinkten.