Bottas schnappt Hamilton Silverstone-Pole weg

Valtteri Bottas hat seinem Teamkollegen Lewis Hamilton im letzten Moment die Pole Position für sein zweites Heimrennen in Silverstone entrissen. Der finnische Mercedes-Pilot war am Samstag im Qualifying um 0,063 Sekunden schneller als der britische WM-Leader. Für Bottas ist es die 13. Pole Position seiner Karriere, die zweite in dieser Saison nach dem Auftakt in Spielberg.