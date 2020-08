Trump will neue Corona-Hilfen offenbar per Erlass einführen

Nach dem Stillstand bei den Verhandlungen zwischen dem Präsidialamt und den Demokraten im Kongress will US-Präsident Donald Trump weitere Corona-Hilfen per Erlass durchsetzen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Samstag aus Kreisen des Präsidialamts. Trump sollte im Laufe des Abends eine Pressekonferenz abhalten. Auch am Freitag war kein Durchbruch bei den Verhandlungen erzielt worden.