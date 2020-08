Im Raum Landeck hat am Samstagabend die Erde gebebt. Die Erschütterungen der Stärke 4,0 um 21.44 Uhr wurden im Umkreis von 50 Kilometern verspürt, teilte der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Schäden an Gebäuden waren keine bekannt. Bei dieser Magnitude könne es vereinzelt zu leichten Schäden kommen, so die ZAMG.