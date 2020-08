Herausforderin von Lukaschenko in Weißrussland in Haft

Vor der Präsidentenwahl am Sonntag in Weißrussland (Belarus) ist die führende Oppositionsvertreterin Maria Kolesnikowa nach Angaben ihres Wahlkampfteams festgenommen worden. Kolesnikowa gehört zu einem Frauen-Trio, das als größte Herausforderung seit Jahren für Amtsinhaber Alexander Lukaschenko gesehen wird.

Vor der Abstimmung sind Menschenrechtsgruppen zufolge mehr als 1.300 Personen in Haft genommen worden. Westliche Beobachter stufen die Wahl in der früheren Sowjetrepublik als weder frei noch fair ein. In der Bevölkerung herrscht große Unzufriedenheit wegen der Lage der Wirtschaft, der Menschenrechte und Lukaschenkos Umgang mit der Corona-Krise.