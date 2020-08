„The Curious Bards“: Mittanzen wäre Pflicht, aber leider schickt sich das nicht

Innsbruck – Musik mit Worten beschreiben zu wollen, ist grundsätzlich eine Herausforderung. Handelt es sich um Gesang auf Altenglisch oder gar Gälisch, wird es doppelt spannend. Doch Schwamm drüber. Was zählt, ist die Wirkung von Musik auf den Zuhörer. Kommt sie an, rührt sie und entführt sie uns, bringt sie uns auf andere – gerne auch schöne – Gedanken?

Der Auftritt der Curious Bards im Rahmen der Innsbrucker Festwochen Samstagabend im Landestheater lässt sich so zusamenfassen: „Aufsteh’n und Mittanzen wären Pflicht, doch schickt sich das in coronaregulierten Zeiten wie den unseren leider nicht.“ An dieser doch eher schwülstigen Ausdrucksweise ist gut zu erkennen, dass die „neugierigen Barden“ mit ihren Gesängen, Tänzen und Balladen aus der keltisch-irisch-schottischen Tradition des 18. Jahrhunderts mächtig Eindruck hinterlassen.