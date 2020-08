VKI-Kritik an Fluglinie Laudamotion: Kunden sollen bei Corona-Absagen Geld kriegen

Auch aktuell wurden Reisenden wieder nur Gutscheine angeboten, obwohl die Geltendmachung zur Ticketrückerstattung bereits Monate zurückliegt. Wolf: „Die Konsumenten haben die Informationen erst kürzlich erhalten, die Gutscheine sind aber dennoch per 23. April 2020 datiert.“ Der Unmut über diese „unverschämte“ Vorgehensweise ist entsprechend groß. Einige Schreiben sind auf Englisch verfasst, und erst ganz unten steht in kleinerer Schrift: „Wenn Sie ihren Gutschein nicht binnen 12 Monaten einlösen, können Sie auf der Website der Fluggesellschaft eine Rückerstattung in bar beantragen.“ Wolf: „Damit werden die Reisenden in die Irre geführt. Wir werden darauf reagieren, das steht fest. Wir überlegen uns rechtliche Schritte.“ (ms)