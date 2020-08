KSV sieht Pleitewelle ab 2021: „Auch größere Firmen wird es in Tirol treffen“

Innsbruck – Weltweit staatliche Brachialmaßnahmen aus Panik vor dem Coronavirus haben bereits tiefe Spuren in Wirtschaft und der Gesellschaft hinterlassen. In Österreich sind mehr als 430.000 Menschen arbeitslos, dazu kommen weitere 450.000 in Kurzarbeit. Unlängst kündigte der Stahlkonzern voest­alpine den Abbau von 550 Mitarbeitern an, bei ATB in Spielberg trifft es 400 Jobs, dazu Hunderte Beschäftigte bei der AUA, 200 Mitarbeiter bei der IAG-Tochterairline Level Europe, und hinzu kommen diverse „kleinere“ Pleiten von der Sport­ernährung Mitteregger bis zur Grazer Traditionsbäckerei Hubert Auer. Die Liste ließe sich noch fortsetzen. Die Regierung sah sich gezwungen, die Corona-Kurzarbeit bis März 2021 zu verlängern, weil andernfalls die Arbeitslosenzahlen im Herbst wohl explodiert wären.