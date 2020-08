Telfs verlor zum zweiten Mal, Erler ist im Finale

Telfs – Im dritten und letzten Spiel der österreichischen Tennis-Bundesliga mussten die Herren des TC Telfs die zweite Niederlage einstecken. In einem bis zur letzten Doppel-Partie offenen Duell mit dem TC Dornbirn unterlagen die Tiroler mit 4:5 und beenden die Gruppe A damit auf dem vierten Rang. Nun wartet am Freitag gegen UTC Steyr abschließend das Entscheidungsduell um Rang sieben oder acht in der Bundesliga.