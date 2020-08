Leichtathletik-Meisterschaften in Innsbruck: Für Gold floss viel Schweiß

Innsbruck – Auch an Tag zwei der Tiroler Leichtathletik-Meisterschaften auf dem Innsbrucker USI-Gelände sagten die Sportler der Hitze den Kampf an. Und das mit Erfolg – die gut 150 Athleten (etwa 400 Starts) zeigten trotz der über 30 Grad starke Leistungen und ermittelten in neun Disziplinen die letzten Titelträger.