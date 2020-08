Corona-Dankeslied vom Land Tirol: Z’sammhalten sorgt für Misstöne

Innsbruck – Ein Kuvert mit der Aufschrift „Sie haben Post vom Land“ ist dieser Tage an alle Tiroler Haushalte gegangen. Landeshauptmann Günther Platter bedankt sich darin bei allen Tirolerinnen und Tirolern für den Zusammenhalt in der Corona-Krise. Zum Zeichen des Dankes hat das Land ein eigenes Dankeslied mit dem Titel „Tirol haltet z’samm“ komponieren lassen. Am 15. August, am Hohen Frauentag, soll es in einer Live-Sendung offiziell präsentiert werden.