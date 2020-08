Innsbruck – Wie viele Operationen mussten durch den Lockdown der Klinik am 15. März verschoben werden? Wie viele Ärzte waren dienstfrei gestellt? Wie viele Betten standen in der Innsbrucker Klinik, in den Bezirkskrankenhäusern und in Zams leer? Diese Fragen stammen vom FPÖ-Landtagsabgeordneten Patrick Haslwanter. Gestellt hat er sie an Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg von der ÖVP. Zu beantworten waren sie schwer. Zwar sind in der schriftlichen Anfragebeantwortung jetzt penibel die leerstehenden Betten im März und April aufgelistet, wirklich aussagekräftig ist das aber nicht.