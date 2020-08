Innsbruck – Liat Fassbergs Stück „Etwas kommt mir bekannt vor“ gewann 2017 den Retzhofer Dramapreis – und wurde im Burgtheater uraufgeführt. Die österreichische Zweitaufführung des Stücks – es geht um verschiedenste Ausprägungen von Alltagsdiskriminierung – war für März in der Regie von Rudolf Frey im Innsbrucker Theater praesent angesetzt. Dann, mitten in der Endprobenphase, kam Corona. Inzwischen proben Frey und sein Team wieder. Am Mittwochabend hat „Etwas kommt mir bekannt vor“ als Theater-praesent-Produktion im Brux Premiere. Die TT traf Rudolf Frey und praesent-Intendantin Elke Hartmann zum Gespräch.