Die Wirtin hatte als Grund für die geschlossene Gesellschaft ihr eigene Verlobungsfeier angegeben: „Die Vorgangsweise war wirklich geschäftsschädigend. Die Aktion dauerte über 30 Minuten. Die Gäste sind sich vorgekommen wie Schwerverbrecher, manche wurden abgelichtet. Und viele sind gegangen“, sagt sie. Man könne dem Nachtgeschäft doch nicht mit solchen Einsätzen noch mehr Schaden zufügen. Sie hätten es in Corona-Zeiten eh schon alle so schwer. „Wir müssen mit der Polizei zusammenarbeiten. Aber dieser Vorfall ging zu weit. Da bleiben unsere Gäste weg.“ Eine weitere polizeiliche Überprüfung am gerade vergangenen Wochenende mit neun Beamten sei dann aber in Ordnung gewesen.