Afghanische Ratsversammlung beschloss Taliban-Freilassung

Die afghanische Ratsversammlung Loya Jirga hat am Sonntag der Freilassung von 400 Taliban zugestimmt. Dies solle den Beginn von Friedensgesprächen und das Ende der Gewalt ermöglichen, begründete die Versammlung ihren Beschluss. Die radikalen Islamisten begrüßten den Schritt und kündigten an, zehn Tage nach der Freilassung zu Friedensgesprächen bereit zu sein.

Nach früheren Angaben aus westlichen Diplomatenkreise sollen entsprechende Verhandlungen demnächst in Doha beginnen. Menschenrechtsgruppen haben die geplante Freilassung der Taliban kritisiert. Bei Kämpfen sowie Anschlägen der Islamisten sind in den vergangenen zehn Jahren schätzungsweise 100.000 Menschen in Afghanistan ums Leben gekommen.