Das Kreuz mit dem Kreuz: „Es liegt nicht nur am falschen Bürostuhl“

Georg Willeit: Ja, unbedingt, ein Unternehmen lebt von gesunden, zufriedenen Mitarbeitern. Gesundheit ist vielfältig, gerade in einem Unternehmen. Daher muss es ein strategisches Anliegen des Betriebs sein, gesunde und motivierte Mitarbeiter zu haben, vor allem auch in einer vielleicht belastenden Arbeitssituation. Das Unternehmen sollte alles tun, um das abzufedern, zu verkleinern und zu verbessern. Es beginnt damit, wie ich ein Unternehmen gestalte. Man braucht Klarheiten in der Struktur, klare Funktionsbeschreibungen, klare Verantwortungsbeschreibungen. Damit man all diese Graubereiche reduziert: Ich erwarte mir von einer Mitarbeiterin, sie soll das tun, sage es aber nicht. Sie denkt sich etwas anderes. Das macht krank und unzufrieden. Und bringt Reibungsverluste und Konflikte.