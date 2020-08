Bei einem Absturz im Ötscher-Gebiet in der Nähe von Gaming ist ein 33-jähriger Paragleiter-Pilot am Sonntag schwer verletzt worden. Das Fluggerät war Polizeiangaben zufolge unmittelbar nach dem Start zusammengeklappt. Der Mann aus Wien-Brigittenau wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten transportiert.