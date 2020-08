Beifahrer kam bei Mopedunfall ums Leben: Tiefe Trauer um jungen Auffacher

Am Sonntag gegen 1 Uhr Früh machten sich mehrere Jugendliche vom Dorfstüberl aus auf den Heimweg. Eine Gruppe entschied sich, mit den Mopeds zu fahren. Mit drei Motorfahrrädern machten sie sich von Niederau auf der Wildschönauer Landesstraße auf den Weg in Richtung Mühltal. Dann kam es zum schrecklichen Unfall. Ein 14-jähriger Lenker war vermutlich zu schnell unterwegs, geriet auf der Straße zu weit nach links und prallte gegen die Leitschiene. Er selbst trug keinen Helm und wurde schwer verletzt. Sein 17-jähriger Beifahrer, der am Sozius des Mopeds saß, ­prallte mit dem Kopf gegen die Leitschie­ne, verlor dabei seinen Helm und stürzte etwa vier Meter weit in eine Bach ab. Er starb noch an der Unfallstelle.