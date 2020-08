Untreue-Prozess am Landesgericht: Sachwalterin leitete 135.621 Euro um

Dass man sich als Sachwalter genauestens an die vorgeschriebenen finanziellen Gebarungen halten sollte, zeigte gestern ein Untreue-Prozess am Landesgericht. Angeklagt war eine Tirolerin, welche als Sachwalterin ihres Halb-Onkels bestellt worden war. Dazu öffnete das Pflegschaftsgericht der 49-Jährigen auch die Sparkonten des kränklichen Seniors. Dieser hatte sein Geld zusammengehalten – und zwar in einem Koffer, der große Mengen an Bargeld und Sparbücher enthalten hatte.

Zum Dank soll er der Nichte mehrfach in Aussicht gestellt haben, dass „dies einmal alles ihr gehöre“. So lange wollte die Frau aber offenbar nicht warten. Schließlich war deren Tochter 2018 gerade mit einer etwas holprig verlaufenden Firmengründung beschäftigt und konnte Zuwendungen der Mutter nur allzu gut brauchen. So behob die 49-Jährige in zwei Tranchen insgesamt 135.621 Euro „ihres Geldes“. Das Pflegschaftsgericht wusste allerdings weder von den edlen Absichten des Onkels noch von den Behebungen der Nichte. Als Justizia jene dann zur Rechnungslegung aufgefordert hatte, schritt diese gleich direkt zu Anwalt Michael Mikuz und zur Selbstanzeige.

Pech für die Angeklagte: Aufgrund von Schadenshöhe und Sachwalterschaft schlossen sich sowohl Diversion als auch tätige Reue aus. Verteidiger Mikuz: „Hier sind wirklich gleich mehrere Sachen dumm gelaufen. Bis jetzt hat die Mandantin bereits schon wieder 33.000 Euro zurückgezahlt.“ Richterin Heide Maria Paul: „Anerkennenswert, wie die Selbstanzeige, aber 130.000 Euro sind halt auch nicht nichts!“ Sechs Monate bedingte Haft und 6480 Euro Geldstrafe nahm die 49-Jährige sofort an.

___________________________________________________________________________________

Auch ein „alter Bekannter“ fand sich gestern wieder einmal am Landesgericht ein. Nach Drogendelikten, einer Verurteilung wegen Raubes, Falschaussage und Verleumdung war es um den 25-Jährigen kurzzeitig ruhig geworden. Hatte er doch ein halbes Jahr eine Drogenentzugstherapie genossen. Genützt hat es freilich nichts, da Nachkontrollen wiederum Kokain im Blut aufgedeckt hatten. Dazu ging es gestern vor Richterin Sabin­e Krainer um den Verkauf von 900 Gramm Amphetaminen und 900 Stück Ecstasy-Tabletten.

