Entscheidung ist gefallen: Imst bekommt neue Bergbahnen

Stattdessen hat nun der Aufsichtsrat der Imster Bergbahnen grünes Licht für den Neubau in Hoch-Imst gegeben. Bereits nach dem Ende der Sommersaison 2021 soll der Neubau der Liftanlagen in Hoch-Imst in Angriff genommen werden. Von Hoch-Imst zur Untermarkter Alm wird dann eine 10er-Einseil­umlaufbahn (EUB, Anm.) die Bestandsanlage ersetzen. Bis hinauf auf das touristisch interessante Alpjoch sind zusätzlich zwei Varianten – einmal als Sessellift oder als Gondelbahn – mit Verlängerung bis zum Grat vorgesehen. Die Kosten dafür belaufen sich je nach technischer Ausführungsvariante auf 22 bis 25 Millionen Euro.

Imst-Tourismus-Obmann Hannes Staggl bekundete die Bereitschaft zur anteilsmäßigen Übernahme der Projektkosten. Staggl streicht die herausragende Bedeutung der Imster Bergbahnen für die gesamte Region hervor: „Wir befinden uns in Imst in der erfreulichen Situation, dass Einheimische ebenso wie unsere Gäste dem Ski- und Wandergebiet sowie dem Alpine Coaster in Hoch-Imst großen Zuspruch schenken. Die Bergbahnen bilden eines unserer zentralen touristischen Angebote. Es ist wichtig, dass wir nun gemeinsam mit der Stadt Imst an einem Strang ziehen und damit diese historische Investition ermöglichen. Sie bildet ein sichtbares Bekenntnis für die Zukunft unserer Bergbahnen.“