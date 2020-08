Hopfgarten i. Br. – Die Wohnungspreise in Tirol steigen und steigen. Besonders betroffen davon ist der Bezirk Kitzbühel. Auch die Corona-Krise hat die Preise nicht fallen lassen. Umso schwieriger ist es für Einheimische, ein­e Wohnung in der eigenen Gemeinde zu kaufen oder zu mieten. Hier sind besonders die Gemeinden gefordert, um günstige Flächen zu finden. Oft stehen sie dabei aber im freien Wettbewerb mit verschiedensten Investoren und ziehen den Kürzeren.

In Hopfgarten ist es nun aber wieder gelungen, dass sich die Gemeinde eine Fläch­e sichert. Ein privater Investor wollte das Grundstück in der Brumma­siedlung, in Richtung Kelchsau, verwerten. Der Bauträger wollte in mehrere frei finanzierte und vor allem große Penthouse-Wohnungen an diesem Standort investieren. „Wir sind eine wachsende Gemeinde und haben einen großen Bedarf an geförderten Wohnungen“, erklärt Bürgermeister Paul Sieberer.