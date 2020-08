Aufregung um Motorboot-Übungsfahrten am Plansee

Breitenwang – Die momentane Hitzephase sorgt an den Gewässern für Hochbetrieb. So auch am Plansee und Heiterwanger See im Außerfern. Dass dabei dort das Motorboot der Wasserrettung Badegästen und Ufer „viel zu nah“ gekommen sei, sorgte am Wochenende für Irritationen bei einigen Besuchern. Vor allem, weil auch Nicht-Mitglieder der Wasserrettung an Bord zu sein schienen. Christian Oberforcher, Obmann der Wasserrettung Breitenwang, winkt ab: „Das sind keine Spaßfahrten, sondern notwendige Übungsfahrten“, betont er gegenüber der TT.