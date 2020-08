Wolkersdorf – Am öKlo wird ganz ohne Chemie, dafür mit Sägespänen „gespült“, am Schluss entsteht wertvoller Kompost statt giftigen Klärschlamms. Beindruckt von der Innovationskraft des jungen Unternehmens zeigte sich auch Investor Hans Peter Haselsteiner. „Das Produkt ist zeitgemäß und bietet gute Marktchancen. Mit dem Einsatz von öKlo vermeidet man den Einsatz von äußerst umweltschädlichen Chemikalien, fördert die regionale Wertschöpfung und bietet ein­e sympathisch zeitgemäß­e Lösung für kleine und große Geschäfte“, sagt Haselsteiner, der bereits einig­e Baustellen seines Baukonzerns Strabag mit öKlos „besetzt“ hat. Haselsteiner hat sich in der Puls-4-Show „2 Minuten, 2 Millione­n“ bereits 2017 knapp über ein Viertel der Anteile um 250.000 Euro gesichert, im Februar legte er noch 600.000 Euro drauf.