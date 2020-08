Sechs französische Entwicklungshelfer im Niger getötet

Soldaten der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane, die in der Sahel-Zone stationiert sind, unterstützen die nigrischen Streitkräfte nach Angaben des französischen Militärs bei der Aufklärung. Bewaffnete Angreifer hatten die sechs Franzosen, ihren einheimischen Fahrer und ihren Reiseführer am Sonntag während eines Ausflugs in ein bei Touristen beliebtes Gebiet getötet. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Koure, wo die letzten Herden der Westafrikanischen Giraffe leben.

Auch das österreichische Außenministerium verurteilte den Angriff. „Wir verurteilen den tödlichen Angriff auf sechs französische Entwicklungshelfer und zwei einheimische Begleitpersonen in Niger und stehen in Trauer an der Seite Frankreichs“, betonte das Außenministerium am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Angriffe auf Hilfsorganisationen sind ein Angriff auf das humanitäre Völkerrecht und können nicht geduldet werden!“, hieß es in dem Tweet.