Après-Ski wird zur heißen Kartoffel: Ruf nach Regelungen wird laut

Innsbruck – Die nächste Winter­saison kommt bestimmt und eigentlich sollte sie bereits beworben werden. Nur, nachdem Ischgl und Après-­Ski vor allem im Hauptmarkt Deutschland ein Synonym für „Virenschleuder“ geworden sind, will sich nun keiner die Finger am ­Après-Ski verbrennen. Hunderte Skifahrer hatten von der Bar „Kitzloch“ aus das Coronavirus nach ganz Europa verschleppt.

Es hätte auch die „Schatzi-Bar“ oder sonst eine sein können, und es hätte nicht Ischgl, sondern auch einen Skiort in der Schweiz, in den Dolomiten oder in Frankreich treffen können. Après-Ski gibt es auch dort. Mit den genannten Destinationen wolle man sich absprechen und gemeinsame Grundstandards erarbeiten, sagt Gesundheitsminister Rudol­f Anschober von den Grünen. An Konzepten werd­e dort getüftelt. In Österreich gibt es jedenfalls noch keines.