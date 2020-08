Ein Toter bei Protesten in Weißrussland

Bei regierungskritischen Protesten in Belarus ist nach Regierungsangaben ein Demonstrant getötet worden. Der Mann habe tödliche Verletzungen erlitten, als ein Sprengsatz in seinen Händen explodiert sei, erklärte das Innenministerium am Montag. In Belarus gibt es seit Sonntagabend Massendemonstrationen gegen die Wiederwahl des Langzeit-Staatschefs Alexander Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl.

Auch am Montagabend ist es erneut zu Protesten gekommen. In der Hauptstadt Minsk zogen viele Menschen ins Zentrum. Ein Reuters-Reporter berichtete von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Es habe mehr als 30 Festnahmen gegeben. Auch in Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik kam es zu Ausschreitungen.

Die Bereitschaftspolizei habe in Brest Blendgranaten abgefeuert, um die Menschen auseinanderzutreiben, hieß es in Berichten auf sozialen Netzwerken. Dort wie auch in der Hauptstadt Minsk hätten Menschen Barrikaden erreicht. Die Polizei soll auch Gummigeschoße eingesetzt haben. Über die Zahl der Verletzten war zunächst nichts bekannt. Augenzeugen berichteten von blutüberströmten Menschen. Tausende beteiligten sich in mehreren Städten an den Protesten, die meisten in Minsk.

Zuvor hatte die Wahlleitung der ehemaligen Sowjetrepublik den amtierenden Staatschef Alexander Lukaschenko mit 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklärt. Herausforderin Swetlana Tichanowskaja kam demnach auf nur 10 Prozent. Sie erkennt das Ergebnis nicht an und verlangt eine Neuauszählung der Stimmen.

