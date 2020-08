Mehr als 20 Millionen Coronavirus-Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit verzeichneten Infektionen mit dem Coronavirus ist über die Schwelle von 20 Millionen gestiegen. Das ergab in der Nacht auf Dienstag eine auf Behördenangaben beruhende Zählung der Nachrichtenagentur AFP. Mehr als 40 Prozent der insgesamt 20.002.577 Fälle wurden in den USA und Brasilien registriert, den beiden am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern.