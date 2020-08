Trump erwägt Steuersenkung wegen Coronavirus

Außerdem bringt Trump die Verschiebung eines G-7-Treffens in den USA auf die Zeit nach der amerikanischen Präsidentenwahl im November ins Gespräch. „Ich denke, es wäre eine bessere, ruhigere Atmosphäre“, deswegen sei er dafür, sagte Trump am Montag (Ortszeit) in Washington. Zuletzt war noch September ins Auge gefasst worden, nachdem die Corona-Krise die ursprünglichen Pläne für ein Treffen im Juni durcheinandergebracht hatte.