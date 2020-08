Schießerei vor dem Weißen Haus

Vor dem Weißen Haus in Washington hat es nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Schießerei gegeben. Auf eine Person sei dabei von Sicherheitskräften geschossen worden, sagte Trump am Montag zu Journalisten. Zuvor hatte der Präsident eine Pressekonferenz abrupt verlassen und wurde von Personenschützern aus dem Raum geleitet.

Der Vorfall hat sich laut Trump außerhalb des Zauns ereignet, der das Weiße Haus umgibt. „Es scheint alles unter Kontrolle zu sein.“ Zum Zustand der Person konnte Trump keine Angaben machen. Der vermutlich bewaffnete Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen berichtete CNN, dass der Mann vermutlich unbewaffnet gewesen war. Der Mann sei nicht in den Komplex rund um das Weiße Haus eingedrungen und keine der geschützten Personen seien in Gefahr gewesen, betonte der Secret Service.