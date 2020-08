Bleichen, Braten, Grillen: Von blasser bis brauner Haut

Spanien 1983. Die Sonne brannte vom Himmel. Wir waren von 10 bis 18 Uhr am Strand. Sonnenschirm? Also bitte. Das war etwas für Langweiler. Sonnencreme? Gab es vielleicht. Zumindest ab und zu einen Klecks Delial. Aber sicher nicht mit Lichtschutzfaktor 50. Die Erwachsenen bevorzugten sowieso echtes Tiroler Nussöl und grillten glänzend wie eine ölige Sardine in der Sonne, bis sich die Bademode so am Körper abzeichnete, dass man im Prinzip gar kein Hoserl mehr brauchte. Sonnenbrand gab’s all inklusive.