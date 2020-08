WSG-Manager Köck: „Es wird bei uns keinen Königstransfer geben“

Seit Mittwoch kann der Doch-Bundesligist für die oberste Liga planen, seit Montag stehen auch alle Spieler, deren Verträge sich mit den Klassenerhalt automatisch verlängerten, am Platz. „Wir sind trainings- und spielfähig“, hört man vor dem ersten Test am Samstag (17 Uhr, Neustift) gegen den rumänischen Vizemeister Universitatea Craiova aus dem Mund von Manager Stefan Köck. Aber natürlich gelte es nun, die Abgänge „adäquat zu ersetzen“. Einer dieser Abgänge (neben Ione Cabrera, Felix Adjei, Stefan Maierhofer und Lukas Grgic) ist Michael Svoboda, der in die zweite italienische Liga tendieren soll. Ein anderer könnt­e Sebastian Santin sein, der mit dem Schweizer Erstliga-Aufsteiger FC Vaduz verhandelt. Eines stellte Köck gestern klar: „Es wird bei uns keinen Königstransfer geben, bei dem jeder mit der Zunge schnalzt und sagt: Das ist er.“