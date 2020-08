Versilbertes Gold: Jörg Fausers funkelnde Brando-Biografie

In den End-Siebzigern war Brando einmal mehr auf dem Weg weg vom Fenster. Sein Auftritt in „Der letzte Tango von Paris“ (1972) ist gewissermaßen der Fluchtpunkt, auf den Fauser zusteuert. Das beinahe zeitgleiche, in Hollywood groß gefeierte Comeback in „Der Pate“ ignoriert er nicht, es interessiert ihn in seiner assoziativen Argumentation nur weniger. Überhaupt scheint der Großschauspieler bisweilen Vorwand, um über anderes nachzudenken, vor allem über die Kulturindustrie amerikanischer Prägung. Der hat sich Brando konsequent entzogen – und war eine Zeit lang trotzdem, oder weil die Kulturindustrie ein Hund ist, gerade deswegen, ihr Vorzeigestar.